Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі, - заява

Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії на Донбасі і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. За заяву (постанова No5312. - Ред.) у зв'язку з ескалацією російсько- українського збройного конфлікту проголосували 308 народних депутатів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Верховна Рада "вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує".

Народні депутати закликали "парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації стосовно України, зокрема останню хвилю ескалації в зоні конфлікту".

Парламентарії також закликають світову спільноту продовжити й посилити міжнародний політичний та економічний тиск на РФ із метою припинення агресії, виводу іноземних військ та озброєння з території України, повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту, зокрема Мінських домовленостей і домовленостей, досягнутих у межах "нормандського формату"... Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль із припинення конфлікту і мирної реінтеграції окупованих українських територій", - наголошується в заяві.