Рада включила в повестку дня отзыв Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада Украины (ВР) включила в повестку дня отзыв народного депутата Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета. За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время поименного голосования о включении в повестку дня и рассмотрение 7 декабря 2017 проекта Постановления об отзыве Соболева Егора с должности председателя Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (No7368), 241 нардеп поддержал внесение в порядок, против проголосовал 61 человек, воздержались - 10 народных избранников.

Отметим, Комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции вчера в ходе заседания признал неудовлетворительной работу главы комитета. За это проголосовали 12 членов комитета.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Егора Соболева, что ВР может рассмотреть отзыв нардепа с поста главы парламентского комитета 7 декабря.

"Я думаю, многие депутаты перекрестятся, когда я не буду председателем парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции. Я думаю, что найдется большинство голосов. Думаю, уже завтра (Рада проголосует за отстранение, - ред.)", - сказал Соболев.