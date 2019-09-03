Рада включила в повестку дня проект закона о законодательной инициативе народа

Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, предоставляющий право народу на законодательную инициативу. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

Кроме того, данная законодательная инициатива предлагает дополнить Конституцию Украины нормой относительно законодательной процедуры, согласно которой закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.