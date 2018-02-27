Рада включила в повестку дня создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада внесла в повестку дня вопрос о создании Антикоррупционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, Рада внесла в повестку дня вопрос "О поручении Комитету по вопросам правовой политики и правосудия относительно подготовки для срочного рассмотрения проектов законов о Высшем антикоррупционном суде NoNo 7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) и о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (NoNo 7441, 7441-1)".

Ранее спикер парламента Андрей Парубий шесть раз ставил на голосование утверждение повестки дня, но голосов не хватило.

Проект постановления предусматривал включение в него 5 законопроектов об антикоррупционном суде, в частности проекта закона Президента Петра Порошенко No 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". После этого спикер поставил на голосование предложение утвердить недельную повестку дня, и депутаты поддержали такое предложение. Читайте также: Парубий сказал, когда ВР сможет рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде

Как сообщалось, ранее Парубий допустил возможность рассмотрения парламентом в четверг, 1 марта, в первом чтении законопроекта No7440 "О Высшем антикоррупционном суде" и принятия его в целом до мая. Президент Петр Порошенко 22 декабря 2017 года внес в Верховную Раду законопроект No7440 "О Высшем антикоррупционном суде".

На заседании Верховной Рады 18 января депутаты трижды отказалась включить этот законопроект в повестку дня сессии.

По результатам визита 12-16 февраля группы экспертов МВФ представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что украинская власть должна обеспечить безотлагательное рассмотрение в парламенте законопроекта об антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и обязательств в рамках программы.