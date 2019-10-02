Рада включила в повестку дня закон о рынке земли

Верховная рада Украины включила в повестку дня основной законопроект No2178 и альтернативные к нему о рынке земли, передает РБК-Украина.

Так, нардепы одобрили соответствующий проект постановления No2101-5 "О внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 253 нардепа.

"Включить в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва, утвержденного постановлением Верховной рады Украины от 10 сентября 2019 года No 36-IX", - сказано в тексте постановления.

В целом ВР включила в повестку дня 38 законопроектов.

Напомним, большинство украинцев (52%) не одобряют поручения президента Украины Владимира Зеленского об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Положительно относятся к поручение о введении рынка земли 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

Напомним, в Верховную Раду внесли Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал бредом страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут украинскую землю вагонами в случае открытия рынка земли.