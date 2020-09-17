Рада заборонила депутатам призначати родичів помічниками-консультантами

Верховна Рада обмежила можливість депутатів всіх рівнів призначати своїх близьких помічниками-консультантами.

За відповідний законопроект No2203 загалом проголосували 252 парламентаря.

Згідно з документом, депутати Верховної Ради та місцевих рад не можуть призначати близьких і далеких родичів на цю посаду.

У цей список потрапили такі близькі люди: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, донька, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідний і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка), сина (доньки), усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.