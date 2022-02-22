Рада закликає світ посилити санкції проти Росії через визнання так званих «Л/ДНР»

Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації та її керівництва через визнання самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за ухвалення відповідної постанови «Про заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України» (№7088) проголосували 336 народних депутатів.

У заяві йдеться про те, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту.

Так, ВР наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих Російською Федерацією, залишаються невід‘ємною частиною території України.

Український парламент заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого РФ рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Росії.

Верховна Рада України закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.

ВР констатує той факт, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях Української держави. Парламент засуджує та покладає на Росію відповідальність за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, метою яких є створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних «Л/ДНР».

Окрім цього, Верховна Рада підтримує направлений за дорученням Президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України, а також підтримує ініціативу Президента про скликання термінового розширеного засідання Ради безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Радбезу ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Водночас український парламент закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації, їх парламентські асамблеї рішуче засудити рішення РФ як незаконне, та підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль Росії, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності.

ВР закликає міжнародну спільноту запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові, персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно із замороженням запуску “Північного потоку-2”, відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), а також заборону експорту до Росії високих технологій, зокрема, тих, які стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Верховна Рада також закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність.

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання так званих «Л/ДНР». Укладені угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають, зокрема, надання їм військової допомоги.

Міжнародні партнери України засудили таке рішення. Зокрема, Президент США Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод. Крім того, Німеччина вирішила зупинити процес сертифікації «Північного потоку-2».