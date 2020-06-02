Рада закликала міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році

Український парламент ухвалив проект постанови No3449 "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу".

За документ проголосували 310 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, постанова містить звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, членів міжнародного співтовариства. Основними положеннями звернення є засудження порушень прав кримських татар, заклик до негайного припинення будь-яких переслідувань чи дискримінаційних дій, об'єктом яких виступають представники кримськотатарського народу.

"Постанова закликає міжнародне співтовариство не залишатись осторонь окресленої проблеми, адже зобов'язання поважати права людини за своєю природою є зобов'язанням erga omnes", - йдеться у пояснювальній записці.

Також депутати закликали міжнародну спільноту визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і долучитися 18 травня, у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, до вшанування пам'яті невинних жертв злочинної депортації кримськотатарського народу, скоєної комуністичним тоталітарним режимом, а також жертв протиправних дій російської окупаційної адміністрації.

Зазначимо, що в день, коли Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти, російські силовики в анексованому Криму знову прийшли з обшуками в будинок кримських татар. Окупанти нібито шукали документи та предмети пов'язані із сином Шейде Асанової, який із 2016 року живе на підконтрольній українській владі території.