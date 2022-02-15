Рада закликала світ не визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР"

Верховна Рада звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, як це планує зробити Державна Дума Росії.

За відповідну постанову на засіданні 15 лютого проголосував 331 депутат.

Парламент закликає міжнародну спільноту не визнавати будь-які рішення від імені Російської Федерації, які будуть стосуватися незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Також він засуджує будь-які дії Російської Федерації, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні зокрема.

Також постанова вказує на необхідність переглянути правові підстави перебування Російської Федерації у складі постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та провести термінове засідання цих організації із застосуванням санкцій щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

За інформацією російських ЗМІ, Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання палати 15 лютого два проєкти постанови щодо звернення до президента Путіна з проханням визнати незалежність самопроголошених республік Донбасу. Перший проєкт постанови внесли до Держдуми депутати від фракції КПРФ, він передбачає негайне спрямування президенту цього звернення, одразу після можливого схвалення палатою. Другий проєкт постанови, який запропонували депутати від президентської фракції "Єдина Росія", передбачає направлення документа спочатку до МЗС та інших відомств.