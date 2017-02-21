Верховная Рада закрепила земельный участок в центре Киева за Мемориалом "Небесной Сотни". За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Речь идет о проекте закона № 6068 о внесении изменения в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно мер обеспечения чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Данный документ был внесен в Раду вице-спикером парламента Ириной Геращенко, депутатами от БПП Марией Ионовой, Ириной Луценко и другими.

Согласно пояснительной записке к документу проектом закона предлагается установить, что положение части третьей и четвертой статьи 24 закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не распространяется на предоставление в центральной части города Киева в установленном порядке земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев "Небесной Сотни" - Музея Революции достоинства для строительства с целью чествования подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Указанные изменения предлагается внести в раздел V "Заключительные положения" указанного Закона Украины.

Ранее Киевсовет разрешил разработать проект землеустройства участка для Музея Революции достоинства.

Разрабатывать проект землеустройства будут для участка ориентировочной площадью 1,23 га по адресу Аллея Героев Небесной сотне, 3 в Печерском районе столицы. Здесь предполагается создание мемориально-музейного комплекса.

Напомним, решение о передаче соответствующего участка под создание Музея Революции достоинства Постоянная комиссия по вопросам землепользования, градостроительства и архитектуры КГГА приняла 24 января. Ранее президент Петр Порошенко уже предоставил музею статус национального.