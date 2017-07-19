Рада зарегистрировала законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, текста проекта закона о внесении соответствующих изменений в Конституцию на сайте парламента пока нет.

Как сообщается, cвои подписи под документом No6773 поставили 158 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов.

В Раде уже есть президентский законопроект (No1776) об отмене депутатской неприкосновенности, он также предусматривает ограничение неприкосновенности судей. Однако этот законопроект больше не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Президент Украины Петр Порошенко в День Конституции выразил ожидание, что Верховная Рада в ближайшее время проголосует за отмену неприкосновенности депутатов.

Депутатскую неприкосновенность народным депутатам гарантирует Конституция, согласно ст. 80 которой "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".