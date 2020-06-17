Рада заслухає звіт трьох ТСК

Під час пленарного засідання 17 червня Верховна Рада планує заслухати звіти трьох Тимчасових слідчих комісій. Зокрема, депутати заслухають звіт ТСК щодо здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Також в парламентарі звітуватиме ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою комітету Ради з питань бюджету парламенту восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018.

Третій звіт заслухають від ТСК щодо розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроект No2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

Також у другому читанні парламентарі мають розглянути законопроекти No2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" та No 3314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Серед іншого, у першому читанні депутати розглянуть проект закону No 3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерв". У порядку денному також йдеться про розгляд у першому читанні законопроекту No2098 "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку".

Також депутати мають включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо проекту закону No3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)". Також зареєстровано альтернативний законопроект.

Як повідомлялося, на цьому тижні депутати планують розглянути президентський законопроект No3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Володимир Зеленський вніс його в Раду 9 червня.

Водночас у фракції "Слуга народу" впевнені, що прийняти документ в цілому зможуть тільки восени. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, до проведення місцевих виборів жоден питання на референдум виноситися не буде.