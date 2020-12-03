Рада затвердила максимальний строк роботи глави САП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який встановлює термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - 5 років. За проєкт No 4227 проголосували 289 депутатів.

Проєкт уточнив положення частини четвертої статті 39 закону "Про прокуратуру". Раніше дія цієї норми була призупинена до 1 вересня 2021 року.

У висновках профільного комітету законопроєкт називали нагальним через конкурс на обрання нового керівника САП.

21 серпня глава САП Назар Холодницький звільнився з посади. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави призначили Максима Грищука.

17 вересня Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. В Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з Євросоюзом і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.

5 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова анонсувала початок процедури відбору "потужного, дієвого і незалежного" голови САП.

Бабель

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