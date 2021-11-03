Рада звільнила п'ятьох міністрів

Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада відправила у відставку п'ятьох міністрів: Романа Абрамовського - міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка - першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки; Олексія Резнікова - віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського - віцепрем'єр- міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана - міністра оборони України.

За звільнення міністра захисту довкілля Романа Абрамовського проголосувало 322 нардепи.

Як голосували фракції: "Слуга народу" - 221 ОПЗЖ - 18 "Європейська Солідарність" - 21 "Батьківщина" - 16 "Голос" - 0 Група "За майбутнє" - 13 Група "Довіра" - 19

19 жовтня 2021 року Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

19 червня 2020 року Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. В 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019-му став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Відставка Любченка

Верховна Рада 320-ма голосами відправила у відставку міністра економіки України Олексія Любченка.

20 травня Верховна Рада України на засіданні призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України. За кандидатуру Любченка проголосували 293 народних обранців. До цього він очолював Державну податкову службу. Відставка Резнікова

Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.

1 листопада віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав до апарату Ради заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції вирішили делегувати на цю посаду Ірину Верещук.

Відставка Уруського

Відставку міністра Олега Уруського підтримали 342 парламентарі.

Як голосували фракції: "Слуга народу" - 224 ОПЗЖ - 17 "Європейська Солідарність" - 22 "Батьківщина" - 19 "Голос" - 16 Група "За майбутнє" - 11 Група "Довіра" - 18

10 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Відставку Тарана підтримав 341 народний депутат.

Андрія Тарана було призначено міністром оборони у березні 2020 року. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Тоді Тарана підтримали 285 народних депутатів.

З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

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