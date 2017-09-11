Раде предложили расследовать скандалы с Саакашвили

Верховной Раде предложили создать депутатскую рабочую группу по расследованию законности лишения гражданства Украины экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и законности пересечения им государственной границы 10 сентября.

Соответствующий проект постановления No. 7107 зарегестрирован на сайте парламента.

На данный момент текст постановления отсутствует.

Напомним: 26 июля стало известно, что Саакашвили лишили гражданства Украины. На момент возникновения скандала с прекращением его гражданства политик находился, по его словам, в США.

Позже он анонсировал свой визит в Украину 10 сентября.

10 сентября сторонники Саакашвили прорвали кордон пограничников на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, после чего политик прошел в Украину без пограничного и таможенного контроля.

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