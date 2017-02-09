Радикалы придумали, как наказать Гончаренко за дипскандал

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что его фракция потребует отзыва нардепа от БПП Алексея Гончаренко из делегации ПАСЕ после инцидента с Берлинской стеной

Об этом Мосийчук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

"Вчера случился акт вандализма под немецким посольством, который совершил заместитель председателя фракции БПП и член делегации ПАСЕ Гончаренко. По моему заявлению против него возбуждено уголовное производство за призывы к созданию "Новороссии" на территории Одесской области. Мы требуем отзыва Гончаренко из ПАСЕ, потому что он - это вторая Савченко. Поступок не просто позорный, он на руку Кремлю, который отталкивает Германию, которая удерживает санкции против страны-агрессора. Это диверсия против украинско- немецких отношений", - сказал Мосийчук.

Напомним, что Гончаренко написал краской на фрагменте Берлинской стены у посольства Германии слово "Nein!" ("Нет!"). К такому поступку его подтолкнули слова посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля, который заявил о возможности проведения выборов на Донбассе без вывода российских войск.

Как сообщала "ДС", ранее в посольстве ФРГ в Украине отреагировали на скандальную выходку нардепа Гончаренко.