Радник голови ОП Ігор Уманський подав у відставку

Радник керівника Офісу Президента України, екс-міністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що подав у відставку. Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він написав відповідну заяву до Офісу президента.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - все на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову", - заявив Уманський.

Повідомляється, що про причини своєї відставки він повідомить після прийняття рішення за його заявою.

"Обов'язково запрошу всіх, кому небайдуже. Відпочивайте!", - підсумував чиновник в соцмережі.

Жорсткі обмеження вступають в силу з 14 листопада і будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

На вихідних працюватимуть виключно аптеки, продуктові магазини, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Також дозволена робота громадського транспорту.

Эхо Киева

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