Радник голови ОП оцінил можливість дострокових виборів в Раду

Відразу після демаршу, влаштованого "Слугою народу" під час голосування за програму дій уряду в політичних колах пройшов слух про можливі дострокові вибори Верховної ради. Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню зазначив, що не бачить причин для дострокового припинення повноважень парламенту, вважаючи його "явно працездатним".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь перевиборів: чи є у Зеленського більшість у Верховній раді".

"Так, голосування зараз проходять куди складніше, ніж 4-5 місяців тому. Але це ж нормально. А ось наступний склад парламенту цілком може виявитися куди більш конфліктним, мілкофрагментованим і шантажним. Так чи інакше, базових політичних передумов для розпуску прямо зараз немає. Але це не скасовує ідеї про те, щоб більш жорстко дисциплінувати депутатський корпус", - сказав Подоляк.

Він також уточнив, що нічого поганого в тому, що деякі голосування проходять завдяки іншим фракціям, немає. За словами Подоляка, це свідчення того, що "в парламенті є конструктивні обговорення серед всього спектру політичних груп".

В нормальному парламенті адекватні ініціативи повинні підтримуватися різними політичними групами, незалежно від їх ідеологій або ситуативної політичної гри", вважає радник Єрмака.

"З іншого боку, в самій партії влади утворилися деякі групи, які тяжіють до шантажного типу діалогу. З різних причин. Що, звичайно ж, неправильно. Тим не менше поки немає жодних причин говорити про переформатування коаліції. Ситуативні спільні голосування - це одне. Нова коаліція - це вже щось зовсім інше, потребує переформатування того ж Кабінету міністрів і багато чого іншого. Навіщо?" - сказав РБК-Україна Подоляк.

У "Слуги народу" також скептично оцінюють ймовірність дострокових виборів парламенту. На одній з недавніх зустрічей на Банковій депутати запитали про плани президента розпустити Раду, йдеться в матеріалі.

"Він сказав, що це нерозумно і те ж саме, що самим вистрілити собі в ногу", - сказав виданню один з присутніх під час цієї бесіди.

Нагадаємо, народні депутати сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту, де розглянуть, зокрема, постанову про проведення місцевих виборів.