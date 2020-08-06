Радник Зеленського подав у відставку

Радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков 5 серпня написав заяву про звільнення

Про це Новіков повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши знімок, на якому позує із заявою. Як видно на фото, радник вирішив звільнитися "за власним бажанням".

"Вирішив не відставати від Максима Бахматова", - написав Новіков. Бахматов - колишній радник мера Києва, який у липні заявив, що тимчасово покинув КМДА.

Нагадаємо, Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником 9 липня 2019 року.

До цього Новіков очолював SingularityU Kyiv - офіційне представництво американського Університету Сингулярності (Singularity University) в Україні. Також він був співорганізатором конференції iForum.

За даними видання "Бабель", Новіков відповідав у команді президента за україно-американські відносини й допомагав готувати перший візит Зеленського в США.

Високий Замок

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