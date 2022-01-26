Радники "нормандської четвірки" зустрілися у Парижі. Вперше з 2019 року їм вдалося узгодити комюніке

Вперше з 2019 року їм вдалося узгодити комюніке

У Парижі завершилася зустріч політичних радників "нормандської четвірки", де від України брав участь глава Офісу президента Андрій Єрмак. За її підсумками, сторони погодили спільне комюніке перше з 2019 року.

Про це сказав Андрій Єрмак.

Зустріч тривала утричі довше запланованого часу понад 7 годин. Цю розмову Єрмак назвав "дуже змістовною та непростою. Втім, сам факт відновлення нормандського формату вважає "позитивним сигналом.

За словами глави ОП, на зустрічі провели аудит виконання мінських домовленостей та узгодили фінальне комюніке перше з грудня 2019 року.

"Я вважаю, що головним є підтримка всіх учасників нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов. Сторони абсолютно відкрито задекларували, що між Україною та РФ існує багато розбіжностей щодо виконання і трактування мінських домовленостей. Але при цьому є бажання працювати над ними, сказав Єрмак.

Він анонсував, що наступна зустріч має відбутися за два тижні у Берліні.

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що поки будуть різночитання щодо Мінських угод, "нормандський формат" навряд чи зможе відіграти будь-яку істотну роль у врегулюванні конфлікту.

"Хто і що має виконувати в "нормандському форматі" розбіжностей не має бути. Доти, поки це буде зберігатися, ми не зможемо надіслати жодних позитивних сигналів до контактної групи, не зможемо сприяти врегулюванню конфлікту. Ми цю лінію послідовно проводили, заявив Козак.

Що таке "нормандський формат"?

Це формат переговорів лідерів України, Німеччини, Франції та Росії з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічались у грудні 2019 року в Парижі, після чого Україна провела обмін утримуваних із "ДНР" та "ЛНР".

Наступну зустріч анонсували весною 2020-го року, але через карантин усе скасували. Попри те, що зустрічі лідерів країн не було вже понад рік, час від часу відеоконференції проводять на рівні радників.

У листопаді 2021 року речник Зеленського Сергій Никифоров заявляв, що подальше існування "нормандського формату" перебуває під великим питанням.

Громадське телебачення

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