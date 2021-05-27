Раднику Шойгу повідомили про підозру у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру раднику міністра оборони Росії у блокуванні військової частини Військово-Морських сил ЗСУ під час окупації Криму.

Як розповіло джерело НВ у правоохоронних органах, мова йде про генерал- полковника Збройних сил РФ Олександра Галкіна.

Йому закидають цілу низку кримінальних статей, зокрема, підбурювання до вчинення державної зради і пособництво у веденні агресивної війни з метою зміни державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

У період з лютого по березень 2014 року Галкін командував Південним військовим округом ВС РФ і організував оточення та блокування бронетранспортерами військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

В Офісі генпрокурора зазначають, що там розташовувалося один з найбільш боєздатних військових підрозділів, "здатних дати відсіч збройній агресії".

Погрожуючи застосуванням зброї, російський генерал вимагав від українських офіцерів перейти на бік окупаційних сил РФ, а після відмови наказав розпочати штурм.

В Україні Галкіну загрожує до 15 років позбавлення волі.