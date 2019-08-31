Радуцкий заменит новую главу Минздрава через несколько месяцев - Арахамия

По его словам, именно такой вариант расклада в правительстве планировался с самого начала.

Арахамия отметил, что вариант своеобразного "переходного периода" возник из- за неготовности Радуцкого к должности ╘ Скриншот Youtube

Депутат фракции политической партии "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий через несколько месяцев может стать министром здравоохранения Украины, а действующая руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая (Черненко) займет пост его заместителя, в эфире телеканала ZIK заявил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, именно такой вариант расклада в правительстве планировался с самого начала.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра... Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть существуют какие-то вещи...", - отметил он.

Прокомментировала этот момент также депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа - по ее словам, на данный момент у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя профильного комитета провести через парламент. А после того, как Рада примет эти законопроекты, он отправится на должность министра, чтобы контролировать имплементацию своих инициатив.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады Украины IX созыва в процессе работы депутаты поддержали назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра и утвердили состав его правительства, проголосовали за назначение Андрея Загороднюка министром обороны, Вадима Пристайко министром иностранных дел, а также назначение Ивана Баканова главой СБУ и Руслана Рябошапки - генеральным прокурором. Активистка и сторонник медицинской реформы Зоряна Скалецкая (Черненко) получила в правительстве должность министра здравоохранения. По материалам: Телеканал ZIK /