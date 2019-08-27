Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту

В аэропорту "Жуляны" в Киеве полиция задержала министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, Богатыреву задержали пограничники и передали ее правоохранителям. Называть причины ее задержания он отказался.

Богатырева скрывается от следствия почти 5 лет, ее подозревают в в хищении государственных средств в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств.

Отметим, что Богатырева есть в базе розыска Министерства внутренних дел, в графе меру пресечения там указано - содержание под стражей.

ASPI

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