Расчет Киева (Sueddeutsche Zeitung, Германия)

Снова нарастает напряженность в конфликте с Россией. Берлин обеспокоенно наблюдает за событиями в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в понедельник хвалили упрочивающиеся экономические связи между странами и в то же время выражали свое беспокойство по поводу недавних новостей из восточной Украины. Меркель отметила расширение торговых отношений между Германией и Украиной; в последнее время товарооборот между странами увеличился почти на 20%.

Что касается напряженности в Донбассе на востоке страны, канцлер назвала ситуацию на так называемой линии соприкосновения украинских войск и отрядов пророссийских сепаратистов «тревожной». По словам Меркель, тем более важно как можно скорее добиться результатов по части Минских соглашений, хоть это и требует огромных усилий.

Порошенко поблагодарил канцлера за поддержку Германии и вновь обвинил Кремль в ведении гибридной войны против его государства. Президент Украины заявил, что в воскресенье и в понедельник в столкновении с пророссийскими сепаратистами снова погибли украинские солдаты. Если все же никакие усилия не приведут к урегулированию конфликта, следует не только продлить антироссийские санкции, но и ужесточить их.

Таким образом, ни в Киеве, ни в Берлине позиция в отношении конфликта в целом не изменилась. Киев давно требует более жесткого обращения с Москвой. Меркель по большей части с ним солидарна. Недавно бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вновь подчеркнул, что ответственность за кризис несут Москва и сепаратисты.

Но в то же время в немецком правительстве очень внимательно и с нарастающей тревогой наблюдают не только за тем, как обострилась ситуация на так называемой линии соприкосновения. Там понимают, что в этом в значительной степени виновата украинская сторона. Напряженность нарастает; в конце концов, в выходные в ходе перестрелок погибли четверо украинских солдат.

По данным, которыми располагает Берлин, и которые, кроме всего прочего, опираются на отчеты миссии ОБСЕ в восточной Украине, именно украинские военные в настоящий момент пытаются передвинуть линию фронта в свою пользу. Очевидно, что при этом они учитывают нарастание напряженности, считают в правительственных кругах Берлина. За их действиями, как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчет на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы президента США Дональда Трампа по смягчению санкций.

Действия Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России.

Впрочем, в правительстве Германии растает беспокойство по поводу того, что расчеты Киева могут привести к обратному результату. Так, Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение ситуации для России при одновременном обострении конфликта в восточной Украине. Удастся ли отвадить Киев, учитывая все вышесказанное, от его собственных провокационных действий? На этот вопрос в Берлине не решаются ответить.

Штефан Браун