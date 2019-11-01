Расширенное партнерство: в правительстве рассказали, чего Украина хочет от НАТО

Украина обратилась в Североатлантический альянс с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей - это позволит осуществлять обмен разведданными с НАТО и предоставит допуск к сертификации мероприятий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время брифинга Киеве в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Во время визита Украина обратилась в Североатлантический альянс с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей. Это очень интересная программа", - сказал Кулеба.

По его словам, программа включает такие страны, как Грузия, Швеция, Финляндия, не из Европы это Австралия и Иордания.

"Эта программа предусматривает расширение практического оперативного взаимодействия между партнером, в этом случае потенциально Украина, и НАТО. Что мы можем получить дополнительно в рамках партнерства? Это, например, такая приоритетная вещь, как допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО в Украине. Это и расширенный диалог в сфере разведки. Для нас чрезвычайно важно расширить, максимально углубить обмен разведданными между Украиной и НАТО. Это не только вопрос информирования друг друга - это и вопрос доверия, установление и укрепление доверия между НАТО и Украиной. Также программа партнерства расширенный возможностей предусматривает такую опцию, как предоставление возможности представителям страны-партнера занимать должности в штаб-квартире НАТО, или в командной структуре альянса", - рассказал он.

Кулеба отметил вместе с тем, что указанное партнерство - "не ПДЧ".

"Мы надеемся, что Альянс примет позитивне решение о нашей инициативе", - добавил он.