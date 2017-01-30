Расследование дела Януковича должны завершить к апрелю этого года

Расследование уголовного дела о государственной измене Виктора Януковича должно быть завершено к апрелю 2017 года.

Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщил адвокат семей Небесной Сотни Маркиян Галабала.

"Здесь еще ситуация такая, что законом в действующей редакции Уголовного процессуального кодекса предусмотрено, что специальная процедура заочного расследования должна быть во времени завершена к апрелю 2017 года", - отметил он.

Адвокат подчеркнул, что если до этого закона до апреля не будут внесены изменения, то Генеральная прокуратура должна в любом случае обвинительный акт передать в суд.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течение февраля.

Напомним, Печерский районный суд Киева не дал разрешения ГПУ начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.