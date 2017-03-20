Расследование по Садовому передадут в другую область - Луценко

Вручать ли подозрение городскому главе Львова Андрею Садовому, решит следователь незаинтересованной области.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил журналистам в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается господина Садового, то я могу сказать следующее: я нигде и никогда не говорил о том, что он точно получит подозрение, и точно будет отстранен от должности. В то же время господин Садовой очень ждет именно такое сообщение" ,- отметил он.

Луценко повторил, что решение о вручении подозрения примет исключительно следователь.

"Чтобы снять все страхи, которые распространяет мэр Львова, я принял решение, что следствие будет передано в другую область, где будет обеспечено объективное и непредвзятое расследование этого дела", - заявил генпрокурор.

Луценко добавил, что коммунальное предприятие Львовского горсовета "Збыранка" на протяжении многих лет писало письма на имя руководителя города, так же, как это делали и общественные активисты, о необходимости финансирования работ по рекультивации.

"В то же время все эти письма прятались в стол", - сказал он, уточнив, что на них не отреагировали.

Генпрокурор напомнил, что при пожаре на мусорном полигоне под Львовом погибло 4 человека, и за это должна последовать уголовная ответственность как руководства коммунального предприятия "Збыранка", так и причастных к этому сотрудников горсовета.

Ранее Садовой предположил, что областная прокуратура до 21 марта предъявит ему подозрение, после чего его могут отстранить от должности в судебном порядке, поскольку "поставлена задача из высоких кабинетов".

Он готов нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.