Расследование убийства Вороненкова ведет Генеральная прокуратура Украины.

Расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова ведет Генеральная прокуратура Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

Он уточнил, что полицейские выполняют лишь поручения, которые получают от прокуроров. При этом проводятся совместные действия с представителями Службы безопасности Украины. На данный момент правоохранители проводят обыски в рамках расследования.

"Процессуальное руководство и расследование - за генеральной прокуратурой. Мы лишь выполняем поручения, которые нам предоставлены. Очень большой объем работы сейчас выполняется совместно с работниками СБУ. Проводятся мероприятия, как поисковые, так и обыски - пока это все, что могу сказать", - пояснил глава Нацполиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев дал обещание "отомстить" за смерть своего коллеги Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве.