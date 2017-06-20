Расследование "Янтарного дела" стало первой совместной операцией НАБУ и ФБР

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о том, что "янтарное дело" стало первым делом, полученным в результате реализации агентурной операции, начатыми около года назад.

По словам Сытника, установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова проводилось совместно с Федеральным бюро расследований США.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины Борислава Розенблата (фракция БПП) и Максима Полякова (фракция "Народный фронт") достаточно доказательств.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ задержали охранника-водителя члена парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата при получении взятки.

Ранее сообщалось, что деньги, переданные водителю-охраннику Розенблата, предназначались самому Розенблату и члену парламентской фракции "Народный фронт" Максиму Полякову.

По материалам: Интерфакс-Украина