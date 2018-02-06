"Раз в год может себе позволить": невестка Порошенко ответила на вопрос об отдыхе на Мальдивах

Невестка президента Украины Юлия Порошенко, комментируя информацию об его поездке на Мальдивы, заявила, что глава государства заслуживает отдыха за границей.

В интервью LIGA.net Юлия Порошенко рассказала, что ее свекр много работает.

"И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, "просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально".

"Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить", - добавила Юлия Порошенко.

Напомним, с 1 по 8 января президент Украины Петр Порошенко находился в отпуске на Мальдивах, который, по информации журналистов Схем, обошелся ему в 14 миллионов гривен.