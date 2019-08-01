Разделение должности мэра Киева и главы КГГА приведет к противостоянию киевской власти

Совмещение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации - это абсолютно логично. Такое мнение высказал политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Ну, понимаете, если мы хотим конструктива какого-то, то в данном случае, на мой субъективный абсолютно взгляд, совмещение этих позиций, этих должностей - это в принципе такая абсолютно логическая вещь. То есть в данном случае мы видим и имеем возможность как бы движения города в одном направлении", - сказал он.

Калиниченко также считает, что разделение этих должностей приведет к противостоянию киевской власти.

"Когда идет разделение этих должностей, не исключен такой момент, что будет идти противодействие. Это то же самое, что когда была история с Тимошенко и Ющенко, премьером и президентом, да? То в данном случае это будет только в минус городу идти. Когда в стране стабильная ситуация, политическая в первую очередь, тогда об этих вещах, наверное, есть смысл говорить. На сегодня мы только получим лишнее поле для боевых действий на разнице вот этих потенциалов должностей главы администрации и мэра", - добавил эксперт.