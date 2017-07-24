Разговор в "нормандском формате": Макрон и Меркель заявили о недопустимости создания "Малороссии"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Гремании Ангела Меркель заявили о недопустимости создания проекта "Малороссии". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по результатам главы Украины с лидерами Франции и ФРГ в нормандском формате.

"Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей.

Так, с этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе и поставки оружия на оккупированные территории в ходе телефонных переговоров в нормандском формате.