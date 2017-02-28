Разочарование Кремля. Путин приносит Ахметова в жертву "полезным патриотам"

Пятая колонна, верой и правдой служившая Кремлю в Украине во времена дружбы и стратегического партнерства, показала свою крайне низкую эффективность в условиях войны и, похоже, Путин готов принести ее в жертву

В последнее время дела богатейшего украинца Рината Ахметова идут крайне прескверно, как по ту, так и по эту сторону линии разграничения. Мало того, что его бизнес-империю режет напополам блокада Донбасса Семена Семенченко, по ту сторону линии разграничения аналогичную блокаду обещают устроить вожди "молодых республик". Более того, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий всерьез угрожают "отжать" у Ахметова его предприятия, для чего даже создали специальный штаб. Процесс отжима должен стартовать совсем скоро - в ноль часов 1 марта и, как заверяют в ОРДЛО, к нему все готово, даже общественность в лице работников предприятий сказала свой дружный "одобрямс" на специально согнанных митингах.

Но это для Ахметова - далеко не самое страшное. Настоящий удар ниже пояса "доблестные ополченцы" нанесли ему, захватив "Донбасс Арену", где располагается ахметовский Гуманитарный штаб. Поговаривают даже, что арестован директор стадиона. Не нужно лишний раз напоминать, что "Донбасс Арена" означает для Ахметова.

Захватом любимого детища олигарха тому четко дали понять - в Донецке и на Донбассе он больше не хозяин.

"Донбасс Арена", как и ахметовские предприятия, как известно, были неприкосновенными на протяжении трех лет войны на Донбассе, и вполне очевидно, что без санкции Кремля Захарченко решиться на такой дерзкий шаг не мог никак. Из всего этого складывается картина, что Ахметова сливает именно Москва и тут явно не обошлось без кума Путина Виктора Медведчука, прикрытие которого для бизнеса Ахметова в ОРДЛО уже не работает.

Собственно, и Ахметова и Медведчука вполне справедливо считают в Украине представителями путинской "пятой колонны" и они в этом совсем не одиноки. У Кремля всегда было много "друзей" в Украине, но никто из них не был ценен сам по себе. У каждого была своя большая или меньшая задача по продвижению российских интересов. После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе часть этих товарищей во главе с Виктором Януковичем сбежала в Москву, где насколько возможно продолжила свою деструктивную деятельность уже из-за поребрика. При этом внутри беглой тусовки отношения были далеко не самые радужные. Николай Азаров, Владимир Олейник и другие "старорегионалы" устроили "Комитет спасения Украины", попутно кляня Януковича. Различные "младорегионалы" при поддержке Кремля играют в свою игру, не связанную с Азаровым, Януковичем и зачастую друг с другом. Андрей Портнов в меру своих возможностей тролит украинскую власть в "Фейсбуке" и вмешивается во внутренние дела (дело Пашинского) при помощи сети оставшихся в Украине юристов. Время от времени кураторы вынимают из нафталина и Виктора Януковича, который повторяет свои уже всем порядком поднадоевшие мантры.

Для тех же, кто остался в Украине, все выглядит несколько сложнее, поскольку Кремль ставит перед ними куда более сложные задачи. Фракция Оппоблока уже давно разделена на с одной стороны "газовиков" во главе с Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, а с другой на союз "ахметовцев" и "медведчуковцев". "Ахметовцев" условно возглавляет Юрий Вилкул, а среди "медведчуковцев" самые заметные лица - это Нестор Шуфрич и Михаил Добкин.

Сами по себе все эти люди не имеют для Москвы какой-либо большой ценности, за исключением разве что Медведчука, у которого, судя по всему, очень хорошие личные контакты непосредственно с Путиным.

Вся эта фрагментированная "пятая колонна" все три года пыталась приносить пользу Кремлю, насколько это было возможно в сложившихся условиях. Вилкулу, к примеру, довелось даже лично петь советские песни на вокзале в рамках пророссийского флеш-моба. Вполне естественно, что больше всего надежд Кремль возлагал на своего наиболее преданного партнера - Виктора Медведчука. К тому же как особа, наиболее приближенная к Путину (а потому потенциальный переговорщик) и человек, внесший серьезный вклад в свержение Януковича (Шуфрич очень активно собирал депутатов от ПР для голосования по отстранению Януковича от власти) кум российского президента имел некую индульгенцию от новых украинских властей.

Обязанностей у Медведчука было более чем достаточно. Лично он был членом переговорной группы в Минске, его люди курировали обмен пленными, а тем временем организация Медведчука "Украинский выбор" проводила парады завуалированного сепаратизма в регионах. По ту сторону поребрика именно Медведчук лоббировал интересы Ахметова, позволяя тому сохранить свой бизнес в условиях российской оккупации.

Но вся эта бурная деятельность "пятой колонны" вообще и Медведчука персонально по прошествии трех лет оказалась крайне неэффективной. Как оказалось, то, что неплохо работало во время официальной дружбы между Украиной и Россией, в условиях войны не дает заметного эффекта.

От оппоблоковцев в парламенте особой пользы нет. Они, конечно, повторяют свои тезисы про прекращение войны, права русскоязычных и тому подобное, но, во-первых, делают это крайне осторожно, чтобы не раздражать украинцев, и чтобы у СБУ, не дай бог, не возникло реального повода заняться экс- регионалами всерьез. А во-вторых, вся Украина прекрасно знает и помнит, в чьих интересах работает Оппоблок, и их слова не имеют ожидаемого эффекта.

Что касается лично Ахметова, то он в своих пророссийских действиях был даже менее эффективен, чем большинство оппоблоковцев. Он больше всего концентрировался на гуманитарной помощи жителям Донбасса, чтобы не потерять любовь своей паствы. В то же время его невнятная позиция "ни вашим, ни нашим" и попытка выглядеть человеком "над схваткой" раздражала как украинцев, так и Москву. Все это было бы не так критично для Ахметова, если бы Медведчук выполнял свои функции в интересах Кремля более успешно, но у того тоже ничего по большому счету не получилось.

Минские переговоры уже давно не приводят вообще ни к чему и максимум, о чем удается договориться - это некоторое снижение интенсивности огня. Обмена пленными на выгодных для Москвы условиях тоже не выходит. Выторговать таким образом, к примеру, полную амнистию для "ополченцев" и близко не удалось. Что касается "парада федерализации", то он был успешно проведен, но из-за саботажа на местах дело ограничилось лишь осторожными декларациями облсоветов и общественных организаций, за которыми сразу и все увидели уши Медведчука. Ожидаемого разгула сепаратизма по всей Украине явно не получилось. К тому же не так давно СБУ раскрыла сеть российской агентуры, которая оплачивала весь этот банкет. Так что для всех все стало еще более ясно.

Очень похоже на то, что, не смотря на все кумовство, в Кремле "психанули" и больше не хотят тратиться на крайне неэффективную пятую колонну. К тому же не надо забывать, как бы не относился Ахметов к идеям "русского мира", его бизнес-империя - это очень крупный кусок украинской экономики, уничтожив который можно принести Украине куда больше вреда, чем все, на что способны Ахметов, Медведчук и все экс-регионалы вместе взятые.

Сегодня все выглядит так, что Путин приносит своего кума и его протеже Ахметова в жертву своим геополитическим планам. Но это только половина истории. На фоне беспомощных действий "пятой колонны", куда более полезными для Путина выглядят шаги некоторых ревностных украинских патриотов, вроде Семена Семенченко, Егора Соболева, Юлии Тимошенко и прочих товарищей, которые позиционируют себя непримиримыми врагами Кремля. Эти как раз показали, что способны под патриотическими лозунгами провоцировать в стране вполне полезные для Путина вещи. Чего стоит только начатая именно украинскими патриотами блокада Донбасса, жертвами которой в конце концов становится и Ахметов, что ни Путина, ни украинцев особенно не печалит, и украинская экономика, что куда как серьезней.

Ну, а о том, что все призывы к новым майданам и массовым акциям неповиновения в Украине тайно или явно инспирируются Кремлем, вещь для всех более чем очевидная.

В этом случае возможны лишь два варианта - инициаторы разного рода "шатунов" либо завербованные тайные агенты Путина, либо они полезные Москве идиоты, которых можно неявно дергать за скрытые ниточки. Кто из наших рьяных патриотов шпион, а кто идиот - это вопрос, на который могут ответить лишь контрразведывательные органы и суды. Тот же Семен Семенченко, в прошлом Константин Гришин - личность крайне неоднозначная и вызывающая много вопросов. А Егор Соболев и вовсе бывший российский подданый. Для Путина же тут разница невелика, главное, чтобы эти люди обеспечивали ему необходимый результат.

Если все наши предположения верны, то явные агенты Кремля в Украине будут и дальше уходить в тень, а то и полное забытье. Но им на смену приходят куда более опасные неявные враги.

Виталий ДЯЧЕНКО

