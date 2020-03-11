Разумков анонсировал изменения в закон о государственном языке

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков допускает возможность пересмотра языкового закона в парламенте - по крайней мере один законопроект уже отправлен в профильный комитет.

Об этом Разумков заявил в эфире одного из телеканалов.

"Что касается закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решения ВРУ", - отметил спикер парламента.

Сам Разумков заявил, что выступает сейчас или на русском, или украинском языках. Когда он не занимал должность спикера, он общался на русском - это была его принципиальная позиция, чтобы доказать, что русский язык в Украине никто не притесняет, что нет необходимости в том, чтобы кто-то приходил и защищал его права как русскоязычного.

Спикер Рады отметил, что сейчас, при исполнении обязанностей председателя Верховной Рады, он говорит на украинском, но если во время эфиров ему задают вопросы на русском, он пытается отвечать на этом языке.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал пересмотр закона о государственном языке.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада 278 голосами приняла законопроект No5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Прямий канал

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