Разумков анонсировал новый Избирательный кодекс

В Верховной раде подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми списками.

"В любом случае будет новый вариант: или доработанный прошлый, или новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но - на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро - не очень корректно, - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

По его словам, "эта дискуссия актуальна, потому что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие, поэтому заниматься подготовкой закона нужно заблаговременно".

Он добавил, что согласно последним опросам 66% людей хотят, чтобы выборы были именно по пропорциональной системе.

В то же время спикер Рады не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Он выразил надежду, что это будет сделано как можно скорее, но скорость не повлияет на качество.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.

11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. За проект закона No3112-1 проголосовали 230 нардепов.

27 августа спикер ВР VIII созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки. В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.

Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

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