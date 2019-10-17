Разумков и Арахамия отреагировали на скандал с нардепом Медяником

Фракция "Слуга народа" проведет внутреннее расследование относительно скандальной переписки народного депутата от "СН" Вячеслава Медяника

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос OBOZREVATEL на брифинге в четверг, 17 октября, передает "ДС".

Напомним, Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.

"Будет расследование этого вопроса (переписки Медяника. - ред.), по результат которого партия и фракция даст ответ", - сказал он.

"Дело будет доведено до конца", - добавил Разумков, отметив, что лично не обсуждал с нардепом этот вопрос.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил о расследовании относительно скандала вокруг переписки Медяника.

"Мы будем проводить расследование по ситуации, которая случилась с Медяником. У депутата Медяника есть своя стройная версия и по "сахару" и по "океану". Дескать, там давно хищения и занимался этим Трепак, ещё работая в должности СБУ. И по Николаевскому заводу, который якобы кто-то пилит. И вот он решил помочь и "расшевелить" эту историю. Такая у него версия. Мы ее проверим. Надо вникнуть в детали", - сказал он "Стране".

По его словам, если версия Медяника не подтвердится, вопрос будет вынесен на комитет депутатской этики, а к нардепу будут применены санкции.