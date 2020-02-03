Разумков на фоне скандала с советом Брагаря "продать собаку" обратился к нардепам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета руководства парламента.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других", - заявил председатель ВР.

По мнению Разумкова, "многие из тех, кто сегодня работает в парламенте, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в парламент, то какой климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от этих людей, которые есть у людей. Я думаю, что не надо забывать, и прошлые выборы показали этому пример, что ситуация может довольно быстро измениться. И с не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать".

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. В дальнейшем Брагарь за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".