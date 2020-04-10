Разумков не може назвати терміни розгляду законопроекту про банки, необхідного для програми МВФ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не наважується прогнозувати, коли парламент розпочне розгляд у другому читанні законопроекту про банки.

"Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я не можу сказати, коли це станеться з тієї простої причини, що станом на сьогодні ще не сформовано таблицю", - сказав Разумков на брифінгу після наради керівництва парламенту з головами фракцій у п'ятницю в Києві.

Він нагадав, що профільний комітет після того, як сформує порівняльну таблицю до законопроекту, має "пройтися за поправками", й лише після цього цей документ можна буде розглядати в залі засідань ВР. Спікер нагадав, що до законопроекту подано понад 16 тис. правок.

За його словами, наразі складно сказати, скільки часу це потребуватиме.

"Працюють усі інтенсивно. Думаю, що на це піде небагато часу", - додав Разумков.

При цьому спікер наголосив, що ніхто не має наміру затягувати процес підготовки до розгляду в другому читанні законопроекту.

"Давайте послідовно рухатися в цьому напрямі, затягувати цей процес ... ніхто не збирається, ні комітет, ні всі ті групи, навіть ті, які давали ці пропозиції", - додав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроект No2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий антиколомойський законопроект), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом.

Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроекту подали понад 16 тисяч поправок.

10 квітня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що комітет не підготує до позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 квітня, банківський законопроект до розгляду в другому читанні.