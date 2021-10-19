Разумков не входить у фракцію Слуги народу - Арахамія

За регламентом, голова парламенту має бути позафракційним депутатом. Однак Арахамія не пам'ятає, чи писав Разумков заяву про вихід із фракції.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков до складу фракції Слуга народу не входить. Згідно з регламентом, спікер має бути позафракційним. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу.

Він зазначив, що не пам'ятає, чи писав Разумков 2,5 роки тому заяву про вихід з фракції, коли його обрали головою парламенту. За регламентом, спікер має бути позафракційним депутатом.

В Арахамії запитали, чи є Разумков після своєї відставки членом фракції Слуги народу.

"На мою думку, не залишається, а на думку юристів - це я перевірятиму з юристами, я ще не знаю", - відповів Арахамія.

Він також додав, що екс-спікер завжди вказувався в парламенті як позафракційний депутат, і під час голосувань, і на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 7 жовтня депутати підтримали відставку Дмитра Разумкова. Ініційовану Слугою народу відставку голови парламенту підтримали 284 народних обранці.

Тим часом сам Разумков заявив, що є членом фракції Слуга народу. Він розповів також, що має намір зайнятися створенням власної групи депутатів. Для цього у нього тепер "буде більше часу".