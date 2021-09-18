Разумков - о возможной отставке: За должность держаться не буду

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не будет держаться за должность, если народные депутаты инициируют его отставку.

Об этом спикер парламента сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается отставки - вы знаете, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале Верховной Рады, в частности. Я говорил и говорю, что за должность держаться не буду. Я пришел на нее для того, чтобы работать, и буду продолжать делать это, если мне позволит парламент. Процедуры отзыва с должности Главы Верховной Рады более чем понятны и просты, определенны регламентом, законами, Конституцией Украины. Пожалуйста, если есть желание сменить Главу Верховной Рады, все знают: если придет запрос - сразу видам подписные листы", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что продолжает работать и в отставку не собирается: "Я буду продолжать стоять на страже закона. Может, кому-то это не нравится, принципиальные позиции часто неудобны, но таков уж есть ".

Отвечая на вопрос, оказывается ли на него давление, Разумков сообщил, что во время пребывания на больничном ему начали менять охрану. При этом спикер заметил, что "для кого-то это, наверное, было бы давлением, а для меня - нет".

Как известно, в некоторых СМИ в последнее время распространяется информация о том, что якобы планируется отставка Дмитрия Разумкова с должности Главы Верховной Рады.