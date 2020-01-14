Разумков опровергает значительное повышение зарплат депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию, что народные депутаты с нового года будут получать больше 100 000 гривен заработной платы.

Об этом Разумков сказал во время утреннего заседания парламента, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что все видели информацию в СМИ об увеличении заработной платы народных депутатов Украины. Я только что обращался в Аппарат. Мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов. Однако она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ - о 100 000, где я видел 150 000. Изменение заработной платы - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом ", - пояснил председатель ВР.

Ранее в СМИ появилась информация, что с нового года народные депутаты якобы получать 100 000 гривен зарплаты.