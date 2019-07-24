Разумков отказался комментировать возможное назначение Рябошапки генпрокурором

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался комментировать возможность назначения Руслана Рябошапки на должность главы Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Разумков отметил, что назначение генерального прокурора - прерогатива Президента, потому ему, как руководителю политической силы, "некорректно забирать полномочия" Главы государства.

"Генпрокурор будет другим, это было не единожды сказано. И это было бы реализовано раньше, если бы у Президента была такая возможность", - заявил Разумков.

Он пояснил, что Верховная Рада блокирует любые инициативы Президента.

"У Зеленского нет даже возможности поменять генпрокурора в юридической плоскости. И в первую очередь этим пользуется сам генеральный прокурор. Но есть такая пословица: сколько веревочке не виться, все равно будет конец", - резюмировал он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в качестве одного из кандидатов на должность генерального прокурора Украины рассматривается заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Руслан Георгиевич Рябошапка - украинский политик и юрист, с 21 мая 2019 года заместитель руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, отвечает за правовой блок и отношения Президента с судами. С 31 мая - член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Родился 14 октября 1976 года в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста.

С 1998 по 2001-й был главным консультантом заместителя начальника управления законодательства о правосудии, охране правопорядка и обороне; заместителем директора департамента законодательства о правосудии, уголовном и процессуальном праве и об административной ответственности Министерства юстиции, а также заместителем начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2001 - 2002 годах работал заместителем директора департамента законодательства о правосудии, уголовном и процессуальном праве и об административной ответственности Министерства юстиции Украины.

В 2002 - 2003 годах - директор Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

С декабря 2003-го по июнь 2010-го возглавлял департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике Министерства юстиции Украины. Был главой делегации Украины на заседаниях пленарных съездов группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

21 июня 2010-го назначен директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. В феврале 2011-го Кабмин ликвидировал должность и Бюро.

С февраля 2011-го по октябрь 2013-го Рябошапка был заместителем директора департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины. С октября 2013-го по март 2014-го - руководителем департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

С 19 марта 2014 года был заместителем министра юстиции Украины. В марте 2016-го стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где пробыл до июня 2017-го. В ноябре 2016 года в отношении Рябошапки было открыто уголовное производство в связи с возможным незаконным обогащением.

На выборах Президента Украины 2019 года был советником кандидата Владимира Зеленского. С 25 июня - председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Заслуженный юрист Украины и награжден грамотой Кабмина. Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2008 год).

22 июля стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном Парламенте.

По данным источников в ГПУ, глава Офиса Президента Андрей Богдан хочет быть генеральным прокурором Украины и требует от Генпрокуратуры арестовать имущество пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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