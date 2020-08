Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Ради 25 серпня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня.

Пропозицію про її проведення надав президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Нардепи розглянуть такі питання: проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. No 3963); проєкт Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. No 3659); проєкт Постанови Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. No 3994); проєкт Закону України про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр No 0063); проєкт Закону України про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр No 0055); проєкт Закону України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр No 0056).

Нагадаємо, що 6 серпня президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році "мінімалка" становила 4173 гривні, рік перед тим - 3723 гривні.

У червні президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з нинішніх 4723 гривень до 6500.

11 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тис. гривень.