Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради на 7 жовтня

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження No319 про скликання позачергового засідання Верховної Ради на 16.00 7 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Ради 4 жовтня.

Засідання скликане за ініціативою 153 нардепів.

На ньому планують розглянути:

законопроєкт №4038 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій";

законопроєкт №4041 "Про внесення зміни до статті 28 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати";

законопроєкт №2810 "Про внесення змін до закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року № 1-р / 2020 стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах і на пенсію за вислугу років";

законопроєкт №5606 "Про внесення зміни до статті 47 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення порядку виплати пенсії";

законопроєкт №4031 "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат";

законопроєкт №4566 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";

законопроєкт №5605 "Про внесення зміни до статті 6 закону України "Про соціальний захист дітей війни" щодо державної соціальної підтримки дітей війни".

Згідно з календарним планом, з 4-го до 8 жовтня парламент працює у режимі пленарних засідань.