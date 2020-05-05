Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту в четвер, 7 травня, повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Засідання скликано за ініціативою 156 народних депутатів фракцій "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос", "Опозиційна платформа - За життя" та членів депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра" за підтримки чотирьох парламентаріїв від "Слуги народу". Своїм розпорядженням Разумков скликав засідання в четвер, 7 травня, на 14:00.

На порядку денному засідання два законопроекти: №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" і №3376 "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)".