Разумков передав закон про підвищення штрафів за порушення ПДР на підпис президентові

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав підтриманий раніше народними депутатами законопроект, що підвищує штрафи за порушення дорожнього руху, повідомляє сайт українського парламенту.

Згідно з законопроектом, штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.

Штраф за керування автомобілем у нетверезому стані становитиме 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, а за повторне впродовж року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на три роки, за третій випадок протягом року - 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років із конфіскацією автомобіля.

Штраф за втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди становить від 255 до 3,4 тис. грн.

Закон передано на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала законопроект No2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" на засіданні 16 лютого.