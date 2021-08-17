Разумков переконаний, що в РНБО немає олігархів

Серед членів Ради національної безпеки і оборони України поки що немає олігархів.

Таке переконання Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив під час брифінгу в межах робочої поїздки на Полтавщину, передає кореспондент Укрінформу.

"Поки що немає (олігархів - ред.) і мені не хотілося, щоб вони там з'явилися", - сказав спікер українського парламенту.

Водночас він додав, що вбачає конфлікт інтересів у законопроєкті No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині, яка передбачає, що РНБО визначатиме перелік людей, які потраплять до Реєстру олігархів. Голова ВР пояснив, що дія законопроєкту, у разі його ухвалення, поширюватиметься на представників влади та великого бізнесу. Оскільки членами РНБО, за словами спікера, є представники влади, це можна "вбачати, як конфлікт інтересів".

"Мені також не хотілося би, щоб там (в РНБО - ред.) були люди, які навіть гіпотетично можуть у майбутньому відстоювати чиїсь інтереси, окрім інтересів українського народу", - підсумував Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, йдеться про створення Реєстру олігархів.

До другого читання законопроєкту подано 1230 поправок.