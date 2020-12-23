Разумков порівняв контрабандний аспірин з COVID-вакциною і пояснив ризики

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українці, які вакцинуються проти COVID-19, не чекаючи початку офіційних поставок вакцини, піддають себе великому ризику.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Контрабандою вакцину не так просто завезти. Одна справа, коли ви завозите аспірин, інша - вакцина, яка повинна зберігатися в особливих умовах, при температурі мінус 80. Забезпечити "вчорну" таке перевезення фізично неможливо. І тоді виникає інше питання: якщо ви використовуєте таку вакцину, ви навпаки можете себе піддати ризику більше, ніж якщо не будете використовувати", - сказав Разумков.

На його переконання, Україна повинна дочекатися перших результатів вакцинації в країнах Заходу, щоб робити висновки про ефективність вакцин.

"Станом на сьогодні ми бачимо, що вакцинуються Європа, США. Думаю, ми будемо бачити в динаміці, працює вакцина чи ні. Це повинен бути якісний продукт, який би діяв, яким ми б могли забезпечити своїх громадян", - наголосив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID- 19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

В Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу - 8 513.