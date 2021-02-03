Разумков пояснив, чому не підтримав закриття каналів Медведчука

Засідання РНБО щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали "112 Україна", Zik та Newsone, відбулося шляхом письмового опитування. Додаткової інформації від представників спецслужб не було в пакеті документів. Про це розповів спікер Верховної ради України Дмитро Разумков під час брифінгу 3 лютого.

За словами Разумкова, він утримався при голосуванні, оскільки Служба безпеки України не обґрунтувала необхідність санкцій. Також на той момент не було інформації від голови СБУ Івана Баканова.

Разумков додав, що повинна бути виважена позиція та інформація від представників СБУ. "Закон повинен бути один для всіх. Якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції треба, а кримінальна відповідальність та в'язниця", - сказав він.

Він додав, що санкції вводять щодо тих, кого не можуть покарати в Україні. "Це іноземні держави, суб'єкти господарювання, які перебувають поза межами можливості українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку й можуть відповідати перед українським судом. Кожен, хто фінансує тероризм, допомагає так званим "ДНР" та"ЛНР", помічений у співпраці з країною-агресором повинен нести відповідальність згідно чинного законодавства. Тут не про санкції, а введення відповідальності - це фінансування тероризму", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, в президента України Володимира Зеленського заявили, що блокування телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради No 2589-VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK боротьбою за правду.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.



