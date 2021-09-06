Разумков пояснив, чому вважає розпуск Ради неможливим

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чи є зараз причини для розпуску парламенту. Підстави для цього передбачені в Конституції України.

Про це Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, повідомляє прес-служба Ради.

Конституція України передбачає підстави для дострокового припинення повноважень парламенту: протягом одного місяця не сформовано коаліцію, протягом 60-ти днів з дня відставки Кабінету міністрів не сформовано новий склад уряду, або неможливо провести пленарне засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії.

На сьогодні жодна з цих підстав не може бути причиною для розпуску парламенту, зазначив Разумков.

"У статті 90 Конституції України чітко передбачені підстави дострокового припинення президентом України повноважень Верховної Ради України, серед яких є і не сформована коаліція. Сьогодні коаліція є, і думаю, що з цим ні у кого не виникає питань", - пояснив голова ВР.

За каденцію Верховної Ради України ЇХ скликання жодного разу не було прецеденту, коли парламент не міг зібратися для пленарного засідання протягом 30 днів.

"Для того, щоб не було навіть маніпуляцій, є роз'яснення Конституційного Суду України від 19 травня 2004 року, де чітко визначено, що означає "не змогла почати свою роботу", - зазначив він.

Відповідно до чинного Регламенту Верховної Ради України, щоб відкрити засідання, досить одного народного депутата в стінах парламенту.

"Досить присутності Голови Верховної Ради, щоб відкрити засідання, заслухати "Годину запитань до уряду" і закрити засідання. Для того, щоб почати засідання, немає необхідності мати кворум у залі. Тому ця норма на сьогодні просто мертва", - сказав він.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", уряд може отримати повноваження і почати працювати після складення присяги не менш, ніж двома третинами від складу.

"Там не визначено кількість, там не визначені міністерства. Фактично, це нормальна практика, коли ми призначаємо міністра, і тільки після цього створюється міністерство, як це було з Міністерством цифрової трансформації", - сказав Дмитро Разумков.

Жодна з трьох підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України на сьогодні не може бути причиною для розпуску парламенту, додав він.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що президент Володимир Зеленський має формальні підстави для розпуску парламенту. Однак як перевибори, так і зміна уряду - "крайні заходи" і поки в такі перспективи нардеп не вірить.

У квітні Стефанчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Однак наразі невідомо, чи вона буде використана, чи ні. Сам Зеленський повідомив, що поки не буде розпускати Верховну Раду.

У серпні Верховна Рада почала працювати над низкою законопроектів про пряму демократію і народовладдя.Серед них закони про всеукраїнський та місцевий референдуми, останній повинен бути прийнятий восени; закон про recalls - відгук обраних народом посадовців; законодавство про петиції, електронної демократії; пряма демократія в правосудді і суд присяжних.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив ідею радника глави Офісу президента Олексія Арестович про перейменування України на "Русь- Україна". На брифінгу він зазначив, що "краще жувати, ніж говорити".